Gustavo Vera “Por Calviño preso debe responder el ministro Ocampo”

“Parece un chiste de mal gusto pero el día que fue preso Calviño, el ministro Seguridad no sólo no rindió cuentas ante nadie sino que fue Ocampo a la quinta de Olivos a jugar al fútbol. Ni siquiera fue a la Justicia o a la Legislatura a dar explicaciones porque tienen dos jefes policiales presos. Esto se resume en bestialidad oligárquica”, precisó Vera que hace 15 años es conocido por su lucha contra el crimen organizado que le ha valido de atentados a su persona y organización por denunciar más de 1200 prostíbulos, los laboratorios de cocaína y más de 3 mil talleres textiles clandestinos.

