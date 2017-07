Solá: “Cambiemos tiene provocadores profesionales”

“La situación es tan grave socialmente, es tan desesperante la búsqueda de trabajo para quienes no lo tienen, es tan bajo el salario promedio de la argentina que en muchos casos no llega a cubrir los 14mil pesos de la canasta básica. Por esa gente nos preocupamos, para esa gente presentamos proyectos y propuestas”, finalizó Solá.

“Nosotros pensamos totalmente distinto, les hablamos a los argentinos que caminan por encima de la grieta política, pero que están preocupados por la grieta económica. Hay mucha gente que tiene miedo de no llegar a fin de mes y algunos temen no llegar a fin del día”, continuó.

