Adrián Camps: “La Ciudad queda en manos de una sola fuerza política”

El diputado Adrián Camps expresó su preocupación por la creación del interbloque: “Es hecho gravísimo a nivel institucional, porque el nuevo espacio incluye fuerzas que han llegado a la Legislatura como opositoras. El poder político en la Ciudad se desequilibra, queda en manos de una sola fuerza política y ya no refleja lo que votaron los porteños. La realidad es que el PRO no tiene más del 50% de los votos. A partir de esta nueva conformación, el oficialismo puede sancionar prácticamente cualquier ley, a excepción de las que requieren 40 votos”.

