En el Día Internacional del Chocolate, los argentinos encabezan los festejos, ya que son el principal consumidor de América Latina. Además, en el primer semestre del año se registró un incremento en las exportaciones, comparado con el mismo período del año pasado. El Día Internacional del Chocolate se celebra desde el 7 de julio de 2010 después de que la francesa Academia del Chocolate y la Confitería llegara a un acuerdo con la Organización Internacional de los Productores de Cacao para celebrar en la misma fecha que el Día Mundial del Cacao.

Se cree que en esta fecha, pero en 1550, el cacao fue introducido de América a Europa. En esta actividad los participantes aprovechan para dar a conocer sus mejores productos a sus consumidores.

En promedio, según datos de la Subsecretaría de Alimentos y Bebidas del Ministerio de Agroindustria, cada argentino come tres kilos de chocolate por año. Sin embargo, estamos lejos de los países con más tradición chocolatera: en Europa, de acuerdo a datos no oficiales del año pasado, el consumo ronda los 11 kilos per cápita.

El cacao o “alimento de los dioses”, según el significado en griego del nombre de la especie vegetal de la que deriva (Theobroma cacao L), consiste en la semilla fermentada y desecada. En tanto, el chocolate se define en el Código Alimentario Argentino como “productos del cacao con el agregado de sacarosa o edulcorantes”.

Distinto es el chocolate blanco, que sólo contiene como ingrediente a la manteca de cacao con el agregado de azúcares.

Como producto, el chocolate es rico en magnesio, antioxidantes y hierro. Además contiene feniletilamina, sustancia que genera una sensación en el cuerpo similar a la del amor.

Según datos de la Organización Internacional del Cacao (ICCO, por su sigla en inglés), los principales países productores de granos están en África, continente que concentra el 73,9% de acuerdo a previsiones para este año. Está seguido por América, con 16,8%, región dentro de la cual se destacan Brasil y Ecuador. Y en tercer lugar se ubican Asia y Oceanía, con 9,2%.

El Día Internacional del Chocolate se celebra en esta fecha ya que la Academia Francesa de Chocolate y la organización que agrupa a los productores de cacao decidieron que se festeje el mismo día que el del cacao. No obstante, también se lo festeja el 13 de septiembre, en homenaje al natalicio de Roald Dahl, autor de “Charlie y la Fábrica de Chocolate”.

Importación y exportación en Argentina

En los primeros seis meses del año, también de acuerdo a datos del Ministerio de Agroindustria, hubo un incremento de las exportaciones de cacao y sus preparaciones del orden del 15,1% en valor y del 13,4% en volumen, en comparación interanual.

Desde enero a junio se exportaron 7.008 toneladas, frente a 6.178 del mismo período del año anterior.

Entre los principales destinos se encuentra Brasil, con el 40,4% del valor total exportado, seguido por Australia y Uruguay con el 13,5% y 11,8% respectivamente.

En tanto, las importaciones se retrajeron en volumen y valor dentro del mismo período comparado: 4,2% y 3,1%, respectivamente. El total fue de 21.557 toneladas y el precio promedio de importación se incrementó 1,4%.

Debido al clima del país en Argentina no se cultiva cacao, por lo que se depende de la importación para obtener la materia prima para la industria. Es por eso que las compras de cacao superan históricamente en volumen y valor a las exportaciones.

En volumen, lo más importado fue el ítem “cacao en polvo sin azucarar ni edulcorar”, lo que da cuenta de la compra de materia prima para la industria y el agregado de valor nacional a los productos, según destaca la cartera.

En cuanto a los orígenes del cacao, Brasil se ubicó en el primer lugar, seguido por Ecuador y Colombia.