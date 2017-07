Grupo Núcleo participó en el Primer Foro Tecnológico de Seguridad en Mar del Plata

Grupo Núcleo lanzó en 2011, PCBOX, su propia marca y el desarrollo de productos propios mediante el ensamblado de computadoras (Pc y All in one, notebooks, netbooks y tablets), con garantía a nivel nacional y con más de 200 servicios oficiales en Argentina. Marcas líderes como Intel y Microsoft, reconocen a la planta de ensamblado PCBOX como una planta modelo en el país y participan activamente en la capacitación de los técnicos que trabajan en la empresa, incorporación de maquinarias y visitas que garantizan y certifican la mejora continua. Para mayor información puede ingresar a www.gruponucleo.com.ar

This entry was posted in Tecnología and tagged Foro Tecnológico de Seguridad . Bookmark the permalink