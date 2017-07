Se hicieron 600 reuniones de negocios en Caminos y Sabores

Es la primera vez que La Genovesa participa de la Ronda de Negocios de Caminos y Sabores. “Quedé maravillado de la calidad de los productos. Me llevo el 80% de lo que me presentaron los productores en la ronda”, dice entusiasmado Rodríguez. Entre los productos de la feria que pronto se desplegarán en las góndolas de estos supermercados están las galletas de arroz Deluxe Bla Bla, los aceites Laur, los huevos de Del Campo Campo, las barritas de cereales de Bior y la yerba mate de Productos de la Chacra.

This entry was posted in Barrio de Palermo Recetas Premium . Bookmark the permalink