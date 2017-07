Los Diputados y Senadores tienen terror de quedarse sin fueros, solo algunos renuncian a ellos.

En general, el problema de las causas en las que se investigan actos de corrupción está más relacionado con la larga duración de las investigaciones que con los fueros, ya que no hay muchos casos en los que legisladores hayan sido condenados y no se los haya podido encarcelar a causa de los fueros.

“La Constitución Nacional es muy clara: su artículo 70 NO requiere que haya pedido del juez para iniciar el procedimiento para la suspensión del diputado y su sometimiento a la Justicia. La Cámara puede iniciar ese procedimiento de oficio y así lo he solicitado, con un proyecto formalmente presentado. Los que inventan esa exigencia son ‘ayudadores’ o cómplices de De Vido”.

“En julio del año pasado renuncié. Los fueros son de la Cámara pero el beneficiario puede decir ‘lo renuncio’. La Cámara, por un nefasto espíritu de cuerpo, no trata esto. A mi pedido no lo trataron nunca; exijo y quiero que se trate”, reclamó Raffo.

