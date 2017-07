Proponen crear la figura penal de Conductor Temerario, frente a la problemática de las víctimas viales

La ONG Activvas lo propuso al Director Nacional de Política Criminal, organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Piden también agravar las penas frente a estos hechos de violencia vial. El director nacional de Política Criminal, Carlos González Guerra recibió el viernes a la titular de la ONG ACTIVVAS, Ema Cibotti, en el marco de las audiencias que el funcionario concede a distintas organizaciones dedicadas a las víctimas viales. Cibotti, junto a su asesor letrado propuso la creación de la figura penal (tipo penal) de Conducción Temeraria, con todos sus elementos constitutivos, atenuantes y agravantes, para las personas que produzcan con su conducta, víctimas viales, pongan en situación de peligro a personas, no cumplan con las reglamentaciones en materia de seguridad vial y violen el deber de cuidado y a bordo de un vehículo a motor. Cabe recordar que el funcionario es uno de los doce miembros de la Comisión Reformadora del Código Penal de la Nación que deberá tener listo el texto del nuevo “código de fondo” para los primeros meses del año próximo. La reunión también giró en torno a la necesidad de establecer un agravamiento de las penas, ya que las actuales, no se condicen con el repudio social y la indignación popular que estos hechos generan y que no tienen una adecuada respuesta judicial. En tal sentido, Cibotti calificó de “cambio de paradigma” la creación de la figura penal de conducta temeraria, en tanto que el funcionario, se mostró receptivo a la propuesta y estimó que es posible su tratamiento en el seno de la comisión reformadora. En tanto, ACTIVVAS se ha constituido como Amigo del Tribunal (Amicus Cureae) en el caso Radetic (picada sobre la Av. 9 de Julio), frente al Juzgado Nro 10, receptando éste, las sugerencias de la ONG. Twitter: @emacibotti Facebook/ACTIVVAS

