Ripoll: Suspenderían movilización del 7 de Agosto, Cristina Kirchner pidió no realizar

Ante la anunciada movilización para el 7 agosto que Cristina Kirchner pidió no realizar, Vilma Ripoll (MST) precandidata a senadora nacional por Izquierda al Frente en la Provincia, señaló: “Ante el ajuste macrista, CFK le para la mano… hasta el mínimo reclamo. Cristina le pidió a sectores de la CGT y CTA que no hagan siquiera una marchita. Hoy frena marchas y mañana vuelven a votarle las leyes a Macri y a Vidal como hicieron hasta ahora”.

This entry was posted in Noticias . Bookmark the permalink