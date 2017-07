Los alimentos, política de Estado

“Particularmente también me interesó la propuesta de Sabor y Arte, una cooperativa que nuclea distintos emprendimientos de producción de alimentos y ofrecen capacitaciones y facilidades para su desarrollo. Me parece una figura interesantísima para ser puesta en valor y replicar la experiencia en distintos lugares del país”, finaliza Nicora. La asociación, integrada por casi 40 microempresas de distintos puntos del país, tiene sede en Santa Fe y casualmente se formó durante la primera edición de Caminos y Sabores.

