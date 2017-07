Julio De Vido “en lugar de estar cacareando, presenten una ley a los efectos de eliminar los fueros para todos y listo”.

De Vido negó cualquier responsabilidad en el desvío de fondos en la mina de Río Turbio y dijo que siempre estuvo sometido a derecho: “Algunos cercanos a mi espacio y muchos otros del oficialismo estoy seguro de que no resistirían no ocho horas, quince minutos un allanamiento, y se pasan el día hablando de honestidad de la boca para afuera”, aseguró.

Julio De Vido, ex ministro kirchnerista Julio De Vido negó rotundamente que utilice sus privilegios parlamentarios en sus causas judiciales abiertas en su contra y acusó directamente al presidente argentino, Mauricio Macri, de estar involucrado en hechos de corrupción. De Vido se defendió y desafió a Macri: “Que diga quién lo coimeó”. Julio De Vido, ex ministro kirchnerista, aseguró que no usa la inmunidad parlamenteria “para obtener impunidad”. Desafió a Macri.

