GIGABYTE presenta HULK, su nueva PC Gamer

Precio y disponibilidad de HULK de GIGABYTE El precio sugerido para el usuario final es de U$S 2.600 Dólares. La distribución se encuentra a cargo de NEW BYTES. Mas información de HULK en: http://ar.gigabyte.com/Mini-PcSystem/GB-GZ1DTi7-1070-NK-rev-10#kf

Buenos Aires, 10 de Julio de 2017. GIGABYTE TECHNOLOGY Co., LTD. fabricante de motherboards, anunció la disponibilidad de HULK, su nueva PC Gamer de escritorio. “Nuestra PC Gamer HULK tiene un diseño espectacular: cuenta con una malla verde bajo la carcasa, un diseño ovalado y luces LED en la parte superior. Posee un sistema de refrigeración ideal para mantener un rendimiento óptimo, aún en situaciones donde se exige la PC al máximo,” dijo Gastón Finkelstein, Country Manager Argentina de GIGABYTE y agregó: “HULK tiene un procesador Intel i7 6700K de cuatro núcleos trabajando a 4GHz, con tecnología Boost. El equipo trae una placa Nvidia GeForce GTX 1070; 16GB de RAM; 240GB SSD y 1TB HDD para correr los últimos videojuegos en máximas resoluciones.” “Estamos muy entusiasmados al incorporar a nuestra amplia gama de productos gamers, esta nueva PC. Con la PC HULK estamos brindando a los entusiastas más rigurosos una solución integral,” explicó Juan Pablo Kempter, responsable de Marketing de GIGABYTE en Argentina. Y añadió: “Entre sus características se destaca, también, la presencia de un puerto USB Type-C, compatible con Thunderbolt 3 y pantallas 4K.”

