No te olvides de mi. Leo Sbaraglia / Estreno 31 De Agosto

Una película de FERNANDA RAMONDO

FESTIVALES Y PREMIOS

31 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE MAR DEL PLATA

COMPETENCIA ARGENTINA

Ganadora Mejor Guion Argentino (Argentores)

47 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE LA INDIA, GOA

SECCION CINEMA OF THE WORLD/ WORLD PREMIERE GALA SCREENING

38 FESTIVAL INTERNACIONAL DE NUEVO CINE LATINOAMERICANO DE LA HABANA

SECCION LATINOAMERICA EN PERSPECTIVA / A SALA LLENA

9 FESTIVAL INTERNACIONA DE CINE DE IQUIQUE, CHILE – FEBRERO 2017

COMPETENCIA OFICIAL LARGOMETRAJE INTERNACIONAL

Mención especial del Jurado

13 ENCUENTRO CINEMATOGRAFICO PANTALLA PINAMAR 2017 – MARZO 2017

SECCION HOY ES MAÑANA – PRE ESTRENO

19 RENCONTRES DU CINÉMA SUD-AMÉRICAIN DE MARSEILLE ET RÉGION – MARZO 2017.

COMPETENCIA OFICIAL DE LARGOMETRAJES

20 FESTIVAL DE MALAGA. CINE EN ESPAÑOL – MARZO 2017

SECCION FOCUS MAR DEL PLATA

35 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE URUGUAY – ABRIL 2017

SECCION PANORAMA INTERNACIONAL

38 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE DURBAN, SUDAFRICA – JULIO 2017

SELECCIÓN OFICIAL

FICHA TECNICA

Guión y Dirección: FERNANDA RAMONDO

Productora: AMADA FILMS

Género: Drama

Duración: 88’, Color

Producción Ejecutiva: Marcela Avalos / Daniel Gaglianò

Asistente de Dirección: Federico D’Auria

Fotografía y Cámara: Lucio Bonelli

Sonido: Catriel Vildosola

Montaje: Ariel Frajnd

Música Original: Blas Alberti

Directora de Arte: Julieta Dolinsky

Vestuario: Ana Franca Ostrovsky

Maquillaje: Franca Gallo

Prensa: Raquel Flotta

Distribución: Aura Films

Estreno: 31 de agosto 2017

Redes:

Instagram: filmnoteolvidesdemi

Twitter: @filmnoteolvides

Facebook: peliculanoteolvidesdemi

ELENCO

LEONARDO SBARAGLIA como MATEO

CUMELEN SANZ como AURELIA

SANTIAGO SARANITE como CARMELO

SINOPSIS

Provincia de Buenos Aires, verano años ‘30.

Mateo, ex convicto anarquista, recorre la llanura pampeana con un furgón viejo cargado de gallinas robadas y la ilusión de reencontrar a su gallo, El Rey, para llevarlo al triunfo en una riña.

Un encuentro casual, lo pone frente a Aurelia y Carmelo, dos hermanos en busca de su padre. Sin rumbo fijo que lo ate a un destino cierto, Mateo decide acompañarlos hacia el Sur.

PRESENTACION DE LA DIRECTORA

No te olvides de mí nació del eco de la historia de mis abuelos inmigrantes que conocieron la distancia y el olvido.

Siempre quiso ser una historia pequeña pero profundamente humana: las vidas de Aurelia, Mateo y Carmelo se entrecruzan casualmente en una tierra marcada por el desarraigo de las migraciones internas y un viaje los obliga a la convivencia. Durante tres días, avanzan hacia el paraje desolado de las Salinas en busca del reencuentro con el pasado. Pero, paradójicamente, la distancia con el pasado se hace cada vez más grande hasta borrar la memoria, mientras la distancia entre las personas que propone el presente, se contrae y permite el asomarse de un nuevo futuro, imprevisto pero también posible.

Muchos años pasaron desde la escritura del primer guión de No te olvides de mí. Las dificultades intrínsecas que implicaba filmar una road movie de época con los recursos de una película independiente parecían infinitas y el proyecto se convirtió en una larga espera llena de postergaciones. Pero sobre el tiempo, ganó el deseo y la voluntad de que esa historia se convirtiera en mi primera película. El cine, a veces, igual que la vida de Mateo, el protagonista de No te olvides de mí, es un acto de resistencia.

FERNANDA RAMONDO (Directora)

Nacida en Buenos Aires, es Licenciada en Cinematografía (Orientación Dirección) egresada de la Universidad del Cine de Buenos Aires. Realizó un Master de Gestión Cultural Internacional en la Universidad de Génova (Italia) y cursó estudios de regie lírica en el Teatro Colón de Buenos Aires. Trabajó como script doctor, consultora y guionista independiente para cine y televisión. Escribió y dirigió No te olvides de mi (premio Raíces al desarrollo y Premio Opera Prima del INCAA) y co-escribió El hijo buscado (2014) (guión ganador del The Global Film Initiative 2010, Visions Sud Est 2010). Como script doctor, colaboró en El ratón Pérez 2, Deuda, Peligrosa Obsesión, Papá por un día, Un novio para mi mujer, Igualita a mí, El Arca, Tesis sobre un homicidio, Sin retorno, Ciencias Naturales, El encuentro de Guayaquil, Caídos del mapa, El pampero entre otras películas argentinas. Desde 2013, es Directora de Desarrollo de Contenidos en Fox Network Group Latinoamérica.

MARCELA AVALOS (Productora)

Cursó la carrera de Diseño de Imagen y Sonido en la Universidad de Buenos Aires, y luego la carrera de Dirección de Cine en la Universidad del Cine. Como Productora Ejecutiva participó en los films Incómodos de Esteban Menis y La Mujer rota de Sebastián Faena. Como Jefa de Producción participó en El Amigo Alemán de Jeanine Meerapfel, El Campo de Hernán Belón, La Punta del diablo de Marcelo Paván y El fondo del mar de Damián Szifron. Como Directora de producción participó en Un hombre del Este, largometraje ruso de Oleg Pogodin. Durante el 2002 al 2005, Asociada a Tresplanos Cine, trabajó y desarrolló Sábado de Juan Villegas, El juego de la silla de Ana Katz, Los suicidas de Juan Villegas, El fondo del mar de Damián Szifron. En el año 2013, creó AMADA FILMS compañía productora con la que produjo El hijo buscado de Daniel Gaglianò (2014), No te olvides de mí de Fernanda Ramondo (2015) y Amateur de Sebastián Perillo (2016).