Lousteau disparó contra Rodríguez Larreta: “Lo que necesita la ciudad es que se auditen mejor las políticas”.

Sentado en la oficina que tiene sobre la calle Costa Rica, pleno barrio de Palermo, el líder de Evolución Ciudadana “paró un poco la pelota”, fiel a su estilo Palermitano. “En nuestro espacio no van a encontrar nada que los sorprenda. Es lo mismo que en el 2013 y 2015″, empezó diciendo el ex embajador en Estados Unidos del Gobierno de Macri.

“Nosotros -siguió- peleamos por ciertos principios, como por ejemplo la transparencia y honestidad”, e inmediatamente disparó contra Rodríguez Larreta, actual jefe de gobierno porteño: “Lo que necesita la ciudad es que se auditen mejor las políticas. Hoy, como en todo el país, los mayores problemas son la inseguridad y las penurias económicas”.

Es por eso que, según contó Lousteau, volvió a Capital Federal, distrito en el cual le peleó el balotaje a Larreta en 2015 llegando a obtener el 48,4% de los votos. “Yo estaba a la distancia, pero había un equipo de legisladores con equipos técnicos trabajando desde acá. Mi vuelta es una revinculación física, porque virtualmente estábamos en contacto”, recuerda.

En esa línea, apuntó que Macri le ofreció ser embajador en Estados Unidos en los primeros días de diciembre. “Le dije que sí, pero le aclaré que iba a volver a competir”, agregó. El economista resaltó que el problema de la inseguridad se puede solucionar, subrayando que “la ciudad tiene más policías que casi cualquier capital del mundo. Acá tenemos un policía cada tres manzanas. Hay una ley, promovida por nuestro espacio, que incorporó el mapa del delito, y que te permite prevenir. Otra iniciativa es el sistema único de denuncias, en el cual se busca entender los patrones delictuales”.

Asimismo, el ex ministro de Economía manifestó que “con Carrió no hablo hace rato. Yo pido discutir públicamente el porqué cada uno está en el lugar que está. Ella hace dos años decía otra cosa, como la transparencia, que ahora no dice nada. Tenemos que discutir con respeto”.

En cuanto a Larreta, dijo que “hablamos, pero discrepo”, y con Macri destacó que tiene “vinculación”. De su paso por el kirchnerismo, contó que en los cuatro meses de gestión “intenté dar peleas. Cuando me di cuenta de que no se podía, renuncié. Estábamos tratando de corregir la inflación, sobre todo en los subsidios, y cuando no se corrigieron a tiempo generaron un problema más grande”.

Vilma Ripoll MAS SOBRE LA CAMPAÑA

ANTE LOS 650 DESPIDOS EN ATUCHA II

“Ni Macri ni Cristina dan salida a los despidos y la crisis energética”



Ante los cientos de despidos directos o indirectos por el freno de la obra Atucha II Vilma Ripoll precandidata a Senadora en la Provincia de Bs As por el MST en Izquierda al Frente señaló que “ni Macri con la entrega a Techint, ni Cristina ahora con su visita, así como antes en su gobierno, dan solución a los despidos y a la crisis energética” y agregó que “los trabajadores pagan las consecuencias de la desastrosa política energética del Kirchnerismo que, en caso de Atucha, postergo el desarrollo de la planta y a último momento lo hizo a las apuradas provocando un freno que hoy significa la perdida de trabajo”.

Al mismo tiempo, la dirigente dijo que “Macri lo utiliza para aplicar sus medidas de flexibilización laboral, despidiendo trabajadores para que sean contratados otros en peores condiciones laborales y salariales”.

Finalmente, Ripoll exigió que “es urgente reincorporar a todos y garantizarles los puestos de trabajo sin pérdida salarial, así como la puesta en funcionamiento de la central con una perspectiva de transición energética, con la garantía de la continuidad laboral de todos sus trabajadores y trabajadoras”.