Alfonsin sobre casos Gils Carbó y De Vido: “no voy a apoyar decisiones que violen la Constitución”

“Tanto como los corruptos me preocupan quienes piensan que se puede violar la Constitución y eso debería preocuparle al conjunto de los argentinos. El fin no justifica los medios”, sostuvo el diputado nacional de la UCR en declaraciones radiales.

This entry was posted in Noticias Política and tagged De Vido Ricardo Alfonsín . Bookmark the permalink