Vivir cada vez más apretados. La nueva “tendencia”

Esta innovación (asi la llaman), se la presenta como parte de una “tendencia mundial que es furor en las grandes capitales del mundo”. Lo que está claro es que se trata de un negocio con una baja inversión y alta rentabilidad, en un contexto donde las propiedades tuvieron un alza en dólares descomunal. Ahora, que la única solución para mejorar el acceso a la vivienda surja desde el mercado y no desde estado, es una clara señal de que la vivienda no es un derecho sino una mercancía.

Si bien la norma actual no lo permite, vivir en pocos metros cuadrados no es ninguna novedad. Los desarrolladores encontraron la trampa ya que los “microdepartamentos” de 18 m2 están habilitados como estudios profesionales y no como viviendas.

