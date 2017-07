Competencia de Freestyle, el fenómeno de las batallas de Freestyle

El próximo 24 de julio el fenómeno de las batallas de Freestyle llega al Teatro Gran Rex de la mano de productora internacional Club Media Network. “CRUCE DE CAMPEONES”, la competencia de freestyle más épica de la historia con la participación de los artistas más destacados y referentes del rap juntos por primera vez, con entradas desde $150. Participan los mejores freestyles, compiten Klan, Trueno, MKS, Replik, Lit Killah, Wolf, Cacha, Katra, Khan, Blon, Kaiser, Rabeat, Sony, Ecko, Midel y Luchito, con un jurado destacado y exigente integrado por Pedro Peligro, Núcleo y Juan Ortelli. Además hosts de Underdann y Mc Inti, shows en vivo de Núcleo, Fianru, Comuna 4, Dj Mponela y mucho más! El fenómeno de las batallas de Freestyle lleva a miles de personas a plazas de toda Argentina a ver los duelos en vivo, donde se libran las batallas con las figuras más importantes de la escena, y convoca centenares de seguidores. Con un público tan masivo como exigente, su opinión pesa tanto como la del jurado para definir al ganador. Las batallas son maratónicas, el día se hace noche y el público no se mueve hasta el gran final. Es una competencia donde cada artista de rap tiene un minuto para humillar al otro mediante rimas improvisadas para que un jurado decida quién pegó más fuerte. Sobre un ritmo de Hip Hop se desarrollan batallas épicas que gana el que demolió a su rival con las mejores rimas. El Freestyle encontró en la naturaleza callejera y clandestina del Hip-Hop la incubadora de los maestros de ceremonia o microphone controllers, más conocidos como MC. El Freestyle en Argentina es hoy un movimiento masivo y uno de los más activos a nivel nacional. Se desafía la rapidez mental, el ingenio, el ritmo y la poesía (RAP: Rithm And Poetry). El Gran Rex será el escenario de esta experiencia cultural donde una sola respuesta o una mera acotación, pueden cambiar el destino de la batalla. SHOWS: NÚCLEO: Con casi 20 años en la escena del Hip Hop nacional, es un reconocido productor musical y cantante. Por su trayectoria suele convocárselo como jurado en las batallas. FIANRU: Artista integral del Hip Hop argentino, acaba de presentarse en la última edición de Lollapalooza, además de hacer su show en Francia, España, Uruguay, Colombia y Ecuador. COMUNA 4: Banda independiente, amada y respetada por levantar las banderas de la autogestión, la solidaridad y el respeto por la diferencia. HOST MC UNDERDANN: Su nombre está asociado a las batallas más épicas de la escena argentina y ya fue convocado para participar en batallas internacionales. MC INTI: Integrante de Comuna 4, no participa de las competencias ya que su Freestyle se basa en difundir un mensaje social. JURADO: PEDRO PELIGRO: Integrante de Comuna 4, banda comprometida con lo social y padre del rapero y freestyler Trueno. NÚCLEO: Uno de los representantes más influyentes del escenario del Freestyle. JUAN ORTELLI: Periodista y jurado internacional de Freestyle. COMPETIDORES: TRUENO: Es uno de los freestylers más jóvenes de la escena nacional y ya a los 14 años se hizo con un título regional de Buenos Aires del campeonato ACDPZ JR KLAN: Campeón de la BDM Gold Argentina, muestra un rap underground crudo, de barrio, con gran facilidad de palabra, flow sorprendente y estilo original. REPLIK: A sus 16 años, fue una de las revelaciones del año pasado en el mundo del Freestyle por su manera de única de combinar palabras a las que nadie se les anima. WOLF: Pertenece a la elite de los improvisadores argentinos y ocupa los primeros puestos del ranking de freestylers. Reconocido por ser un experto en las batallas de freestyle. CACHA: Uno de los 16 seleccionados para la batalla de maestros Argentina 2016, campeón A Cara de Perro Zoo 2vs2 Tandil 2015 y A Cara de Perro Zoo 2vs2 Necochea 2016. Fue revelación en la batalla de Gallos de Red Bull 2016. LIT KILLAH: En apenas poco más de un año logró imponer su nombre entre los mejores del Freestyle porteño y de las provincias argentinas donde siempre está de gira. ECKO: Especialista en Calambur Freestyle: juegos de palabras, combinados con métricas y estructuras complejas que están elevando la técnica del freestyle a niveles de lujo. MIDEL: Se destaca por sus líricas, su flow y su talento para clavar los punchs seguidos? a la hora de batallar. LUCHITO: El más pequeño del encuentro, con tan solo 15 años, ya se mide con los grandes mostrando su presencia y actitud. MKS: Considerado por los seguidores del Freestyle como uno de los mejores de Argentina por su gran ingenio en cada batalla. KATRA: Su talento lo llevó desde Mar del Plata a ser convocado para medirse en las más importantes batallas a nivel nacional. Se destaca por ser un experto a la hora del punchline final y sus respuestas en batalla. SONY: Ganador de la Red Bull Nacional Argentina 2014 y tercer mejor rapero del mundo. Es reconocido internacionalmente por su flow y su punchline. RABEAT: Autodefinido como Bestia Lirical, es frecuente competidor en las batallas callejeras más importantes de CABA. Como artista de la escena del rap se destaca x sus flows variados. KAISER MC: Freestyler Chileno, cofundador del sello independiente de rap Sudamétrica, es considerado uno de los mejores freestylers de habla hispana. Experto mundial del punchline. LA BATALLA PASO A PASO: 1- Dos MC se miden cara a cara hasta que uno comienza a improvisar. 2- El primer MC inicia su ataque y durante 1 minuto ridiculiza a su rival a través de rimas ingeniosas. 3-Su oponente le contesta contraatacando durante un minuto. Cuando finaliza, cambia el beat y comienza nuevamente un ataque por otro minuto. 4-Por último, el MC que empezó, cierra con una improvisación en el último minuto. 5-Mientras, el jurado formado por 3 MC –representantes muy respetados del Freestyle-, evalúan cuál de los dos contendientes fue mejor en actitud, flow, rima y punchlines para declararlo vencedor. Si hay empate, el jurado cruza los brazos y van a una réplica de un minuto más cada uno. Mirá la batalla más vista del país, Klan y Replik vs. Underdann y Trueno, con más de 9 millones de reproducciones

