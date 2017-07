Ordenan garantizar el acceso a la vivienda a una persona trans

En los autos caratulados “E., N. K. contra GCBA sobre Amparo” (Expediente Nº A31534-2016/0), el magistrado ordenó no solo “brindar un alojamiento que reúna las condiciones adecuadas a la situación particular de la actora”; sino que también se arbitren los medios para que “en el término de cinco días, se oriente a la amparista en la incorporación a algún curso y/o programa de capacitación o formación que pueda favorecer a la superación de su situación de vulnerabilidad y exclusión social“.

This entry was posted in Noticias and tagged persona trans . Bookmark the permalink