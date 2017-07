Sbase: Porteños se sacan #Agradeselfie en el Subte para reclamar por el horrible servicio

La última publicidad del gobierno porteño parece haber generado un efecto contrario al esperado. Lanzada a mediados del mes pasado, la campaña #Agradeselfie invita a los ciudadanos a tomarse una fotografía junto a aquellas personas que tengan “buenos gestos” que favorezcan la convivencia urbana. Al parecer la gerencia operativa de Sbase, la que opera el SUBTE cree en cuentitos de Blanca Nieves, lindos afiches, y cree que los porteños son taraditos mentales, pero vamos a recordarle a Sergio Hernandez, el Vocero, el encargado de las Comunicaciones, que anda en auto y que dificilmente lo veamos en subte , que no es así y que los estamos mirando con lupa electrónica, por que somos usuarios, la prensa vecianal viaja en subte siempre, en cualquier momento le manda una carta documento, para que comprenda que no sosmos dibujitos animados y que esa forma de ver a los porteños, es por incapacidades gerenciales. En gerenciamiento está todo inventado.

