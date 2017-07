Los 10 destinos favoritos de los usuarios de Tinder para este invierno

Tinder Passport: viajar sin salir de casa ¿Quién no viajó solo en alguna oportunidad para conocer gente nueva? ¿O intentó conocer gente del lugar que pudiera dar recomendaciones, ideas o ayudar a aprender el idioma? Tinder Passport, disponible a través de Tinder Plus, es la herramienta clave para preparar un viaje y pasarlo de 10. Basta con modificar la ubicación del GPS en el mapa y empezar a deslizar tu dedo sobre nuevos amigos, o citas, potenciales en el destino elegido para las vacaciones de invierno.

