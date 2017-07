Deep Purple: La legendaria banda de rock regresa a la Argentina

Lynyrd Skynyrd también hará lo suyo sobre el escenario. El grupo de rock sureño norteamericano, conocido en el mundo por sus himnos “Freebird” y “Sweet Home Alabama”, adquirió importancia durante la década del 70, bajo el liderazgo del vocalista y compositor principal Ronnie Van Zant, quien murió en 1977 en un accidente aéreo. El grupo se disolvió y volvió a reunirse en 1984. A pesar de los cambios de integrantes, la banda de Jacksonville salió a flote. Sus últimos trabajos, God & Guns (2009), y Last Of A Dyin’ Breed (2012), los mantuvieron en la cima del rock.

Emparentada con el heavy metal, Deep Purple llegó al libro Guiness por ser uno de los grupos más ruidosos del planeta. Desde sus hits “Smoke On The Water” y “Highway Star”, vendió más de 120 millones de discos en todo el mundo. Además de sus clásicos que marcaron la década del 70 y del 80, la banda conformada por Ian Paice (batería), Ian Gillian (voz), Roger Glover (bajo), Steve Morse (guitarra) y Don Airey (teclados), cantará los temas de su último disco “Infinite”, lanzado en abril de este año

