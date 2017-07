Pepe Cibrian Campoy: “Vendo nuestra casa, somos pobres…”

Si una familia tiene ingresos menores a $7.057 pesos mensuales, está por debajo de la línea de indigencia; de ese nivel de ingresos hasta los $14.127, satisfacen sus necesidades alimentarias pero no llegan a cubrir la canasta total que marca la línea de pobreza; las familias no pobres vulnerables son aquellas que reúnen entre 14.127 y 18.013 pesos.

