Griselda Siciliani vs Fabián Mazzei ¿Que es ser básico?

“Es una persona básica”, disparó Fabián Mazzei contra Griselda Siciliani después del cruce que la artista mantuvo con su esposa, Araceli González. “Yo no puedo pretender que esta persona que habló de mi me respete y hable bien de mí, cuando ni siquiera habla bien de su propio género”, criticó Mazzei.

Consultamos con los vecinos de Palermo y nos dijeron lo siguiente “Una persona básica se refiere a una persona sin creatividad, inteligencia o chispa para enfrentar diferentes situaciones, también se lo suele usar para personas con poca instrucción” Laura la vecina impenetrable del 8vo B, ó “Me parece que el término alude a una persona previsible (en el sentido negativo de la expresión), que razona y se comporta desde el mundo de los prejuicios y estereotipos, que no ha desarrollado un pensamiento crítico por “x” factores, sino más bien y en base a estos acondicionamientos de su personalidad trata de responder al “políticamente correcto”, al de la masa” de Fresia la loca que no saluda del 5 C y para finalizar le preguntamos al encargado de Arevalo y Gorriti y dijo “En psicologìa se suele dar el nombre de “persona bàsica” a alguien muy prejuicioso. Creo que se referìan a eso y eran seguramente dos actores discutiendo algo.”

Luego de que Siciliani lanzara que “Mazzei no le debe servir a Adrián para ningún proyecto”, y mantuviera un cruce con Araceli, el actor no dudó en criticarla: “Qué puedo esperar de ella cuando ni siquiera habla bien de su propio género, cuando por ejemplo dice que las mujeres que se operan los pechos tienen problemas psicológicos y que tienen problemas de personalidad”.

“De una mujer que habla mal de su propio género, un hombre no puede esperar nada”, insistió. Asimismo, reflexionó que “en una sociedad machista, que una mujer hablé así de su propio género, se puede esperar cualquier cosa”.

Por último, se refirió al hecho de que no trabaja para Pol-Ka, y sostuvo que “hace 10 años que no hablo con Adrián Suar y es un tema mío, y en su momento hablaré con él. No quiero pensar ninguna cosa rara, pero es un tema personal que aclararé en su momento con él personalmente”.

