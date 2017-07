Los pequeños y medianos empresarios destinan, en promedio, el 42% de sus ventas a pagar impuestos, según un relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) a 250 industriales de diferentes sectores económicos. Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) señalaron que “la carga tributaria en la Argentina se volvió inviable en materia de competitividad”. “La incidencia final promedio de los impuestos sobre el precio definitivo de venta del producto es del 38%, pero hay sectores donde la influencia supera al 50%”, precisó la entidad en base a las estimaciones de los empresarios consultados en el sondeo.

