Políticos en negro: Los partidos políticos gastan más de lo que declaran en la Justicia

Citó casos como el del 2007, cuando su Fiscalía descubrió que entre los aportantes al Frente para la Victoria (FpV) estaba Martín Lanatta, luego detenido por el caso de la efedrina, y explicó que “las empresas no pueden aportar a la campaña”, aunque sí “al desenvolvimiento del partido”. De todos modos, asumió que “hay casos que se están investigando” porque “en plena campaña, aunque no podían hacerlo, hubo aportes de las empresas a los partidos”.

This entry was posted in Noticias País and tagged Políticos en negro . Bookmark the permalink