La afamada marca de ropa interior y medias de mujer propone sus tres exquisitas líneas de fragancias

COCOT IN LOVE In Love de Cocot es una fragancia que nace con la idea de celebrar el amor. Inspirada en el romance, que crea momentos de sensual complicidad e intimidad, invita a enamorarse y a enamorar. El estuche de colores sutiles y delicados, replican el género ícono de la sensualidad como es el encaje. El frasco de cristal facetado muestra en el frente una delicada puntilla color dorado que al igual que la tapa terminan de vestir a la fragancia.

