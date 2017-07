El Día del Amigo anticipan mayor recaudación en el sector gastronómico

Pero, más allá de la historia.si hay Día de la Madre y Día del Padre. ¿Por qué no honrar a los amigos en un día dedicado a ellos? Tal vez las leyendas urbanas se cumplan. Saldremos a celebrar bebiendo cervezas, nuestras parejas nos dejarán salir solos con nuestros amigos, y yo daría mi vida por una vecina rubia que me tiene loco.

“De acuerdo a la encuesta el 27% de los argentinos no acostumbra a regalar nada sino que el regalo pasa por la participación o el gasto involucrado con la reunión, ya sea en una casa en un bar o un boliche lo cual incorpora un tipo de erogación para este tipo de reuniones sociales”, explicó el director de la consultora y asesor de CAME Damián Di Pace.

