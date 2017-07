El valor de las relaciones y cómo influyen en nuestras finanzas

Este fin de semana fui testigo de cómo un emprendedor en sus primeros pasos se ponía excusas para no ir a una feria en donde todos sus contactos potenciales estarían presentes, su respuesta inicial fue “no tengo tarjetas de presentación”, a lo cual mi respuesta fue contundente ¡NO LAS NECESITÁS! Y decidí acompañar a mi querido emprendedor en su camino de generar negocios a través de las relaciones.

De esta experiencia comparto las siguientes recomendaciones para tener en cuenta al momento de hacer Networking:

1) Si existe un feria, exposición, congreso o cualquier evento donde esté tu público objetivo, es importante que asistas.

2) Revisá con anterioridad los stands que van a estar presentes, investigá a los organizadores, recabá datos que puedas utilizar al momento de entablar una conversación.

3) No te preocupes por tus tarjetas personales (si las tienes mejor) pero creeme cuando te digo que la mejor presentación sos VOS, muchas tarjetas terminan en algún archivero juntando polvo y otras directamente van a la basura. En cambio tu manera de presentar tu idea es lo que ganará la atención.

4) Las personas recuerdan personas, no vas a poder interactuar con todos los participantes, pero sí podés elegir quiénes son los que más se ajustan a tu cliente ideal o son un puente para llegar a él.

5) Relacionate, sé vos mismo, es tu marca personal la que la otra persona recordará. Mi frase para despedirme siempre es, “te voy a llamar recuerda que soy la ecuatoriana que habla raro”. Buscá algo que también te identifique a vos y que el otro no olvide jamás.

6) Es una feria no un lugar para hacer negocios, tu objetivo es establecer un vínculo, no vender directamente, los negocios son relaciones, imaginá que te diera un beso en la boca alguien que apenas te pregunta el nombre, bueno en los negocios es igual, generá vínculos.

7) La mejor forma de generar vínculos es ayudar desinteresadamente, escuchá cómo puedes aportar valor a su negocio o a su vida personal.

Mi amigo emprendedor generó algunos contactos de calidad sin tarjetas de presentación, su marca personal fue presentar los problemas que solucionaba su producto, claramente llamó la atención de varias personas.

Todo es práctica, cuantas más veces lo hagas, más vas a mejorar en tu speech de presentación, recordá incluir cuál es el problema que le resuelves a las personas. Y, como dicen mis amigos de la Escuela de Nuevos Aliados, “Si estás buscando algo, estas buscando a alguien”.

Puedes tener el mejor producto pero si no lo vendes, tus finanzas van a sufrir las consecuencias, ser “eventero” y hacer networking sin un propósito claro o solo para recabar datos puede ser obsoleto; genera vínculos y generarás ventas.

¡Te deseo Buenas Finanzas!

Fernanda Bolagay

Asesora Financiera

Finanzas Integrales

www.finanzasintegrales.info