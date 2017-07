Colágeno y articulaciones para Dummies

Se calcula que cerca del 90% de las articulaciones se conforman de colágeno. El colágeno tipo II se encuentra naturalmente en el cartílago.La ingesta de colágeno tipo II sin desnaturalizar (UCII )estimula al organismo para que active la autoproducción de colágeno. Estudios científicos avalan el uso del colágeno tipo II sin desnaturalizar para evitar el daño y promover la regeneración del cartílago, devolviendo la movilidad y la flexibilidad a las zonas afectadas por dolores articulares o inespecíficos de cadera, rodilla, muñeca, manos, tobillo, entre otros. De los 22 tipos de colágeno existentes, el colágeno tipo II es el único que posee la propiedad de formar los cartílagos articulares. Si el cartílago se mantiene en buen estado, la función de la articulación no presenta alteraciones. La incorporación del colágeno tipo II sin desnaturalizar en forma de suplemento dietario consigue un fortalecimiento de los cartílagos , convirtiéndose en un gran aliado para evitar y combatir la inflamación de las articulaciones, que se desgastan como consecuencia del paso del tiempo o por el uso intensivo de las mismas. Cuando a la incorporación en el organismo del colágeno tipo II sin desnaturalizar (UCII) se le suman vitaminas C y D, se incrementan sus potencialidades. Esta última tiene la característica de ayudar a regular el paso del calcio a los huesos mejorando la densidad ósea. Esta propiedad resulta fundamental debido a que la escases de vitamina D provoca debilitamiento en los huesos y como consecuencia estos comienzan a curvarse y a producir malformaciones irreversibles. Por otro lado, la vitamina C es necesaria para la síntesis normal del colágeno, esto significa que tiene la facultad de optimizar el aprovechamiento del calcio, reducir la pérdida ósea y conservar la densidad de los huesos.

