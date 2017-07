Ser lanzó su campaña y presentó a sus jóvenes candidatos

En el salón El Tablado, del barrio de Floresta, la lista Ser, de El Movimiento, lanzó su campaña y presentó a sus candidatos. “Llegó el momento de que nuestra generación se haga cargo y nosotros venimos a hacernos cargo” lanzó Leo Anzalone, primer precandidato a diputado nacional.

Apuntando a una propuestas “generacional”, Ser, que participa de la interna de El Movimiento, lanzó su campaña el salón El Tablado, con casi un centenar de invitados, en su mayoría jóvenes.

En un encuentro distendido, entre pizzas y música, los dirigentes de dicho esquema hizo la presentación de candidatos. Cuando el ambiente estuvo preparado, se entonaron las estrofas del himno nacional y luego de esto los primeros precandidatos dieron sus discursos.

El primer precandidato a diputado nacional, Leo Anzalone, dio el discurso de cierre donde aseguró que “nosotros no somos como los que están, ningun iluminado nos dice que decir o hacer, elegimos el camino de la independencia, ésta generación viene a hacerse cargo de los conflictos y errores que los políticos de siempre no pudieron o no quisieron resolver, ahora nos toca a nosotros”.

Yamil Domínguez, primer precandidato a Legislador, fue el primer orador. “Quiero agradecerle a los vecinos, a los compañeros por el acompañamiento, estamos muy orgullosos de lo que formamos. Cumplimos el primer objetivo que era participar de las elecciones y ahora vamos por el segundo, los 30 mil votos para pasar las PASO” dijo.

“Se puede ver y hacer la política de otra manera, es el momento” dijo Cristian Boulger, precandidato a legislador.

Jair Domínguez, que intentará llegar a la Cámara baja, dijo que “este es un proyecto que plantea cambiarle la vida a un montón de gente que la está pasando mal. Tenemos todo para ser potencia pero nos vienen robando, nos vienen mintiendo, y gobierna uno y gobierna otro, son todos amigos, ahora depende de nosotros, es hora de que vayamos nosotros, se puede cambiar, es animarse”.

Ailen Lamoglia, segunda precandidata a legisladora explicó que “estoy orgullosa de estar desde cero en este proyecto, con Leo y con Yamil. No me quiero resignar a lo que dicen sobre que no se puede cambiar el mundo, para nosotros cambiar la realidad de una sola persona, venimos a darle la vuelta a la política, a este sistema que no va y estoy orgullosa de lo que armamos”.

Luego fue el turno de Gabriela Fainberg quien también agradeció a los presentes. Mencionó que “a mi me trae fundamentalmente la inclusión social. Vamos a ser la voz portadora de un montón de gente que no tiene voz. Voy a asegurar, compromiso y vocación al 100%”.

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=j5LAMmCbHWo