Rechazan cautelar contra aumento de impuestos en la publicidad en altura

Además, el juez Scheibler señaló que “debe tenerse presente que la norma atacada, cuya inaplicabilidad o disminución se solicita cautelarmente, ha sido dictada por la Legislatura, que ha seguido el proceso de formación establecido para dicho poder por la Constitución y que en tal carácter goza de un alto grado de presunción de legitimidad”. Por lo tanto, entendió “que –a priori– no se encuentra debidamente fundada una violación al principio de razonabilidad, igualdad y equidad que torne procedente la medida precautoria intentada”. A la vez que advirtió que “la mera invocación general de un perjuicio económico o del carácter confiscatorio del aumento del tributo cuestionado no resulta suficiente para tener por acreditada su existencia”.

