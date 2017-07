Recomiendan la necesidad de declarar la emergencia vial en todo el país.

No obstante, advertimos un acuerdo básico entre el Estado y la ciudadanía. Ambos coinciden en que no se logró bajar la siniestralidad vial. Ambos concuerdan en que las políticas desarrolladas hasta hoy no fueron eficaces para lograrlo.

Todo esto nos lleva a nuestro mayor fracaso, no pudimos reducir la siniestralidad vial. La cifra provisoria de víctimas fatales que presentó el Observatorio Vial demuestra que las políticas implementadas no fueron suficientes, dejando trunco el objetivo primordial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

