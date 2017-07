Carrizo: “Tenemos que dejar de hacer un espectáculo de la corrupción”

“Queremos penalizar el comportamiento de De Vido con los fondos públicos. No se trata de una penalización religiosa, sino política y constitucional. Por eso pediremos el desafuero, porque es la herramienta que penaliza un comportamiento que no se corresponde con la Ética Pública”, finalizó Carrizo.

“Todos coincidimos en que el Diputado De Vido no puede seguir representando al Congreso pero si realmente queremos construir instituciones, tenemos que salir de la lógica del atajo y dejar de hacer un espectáculo de la corrupción”, dijo la Diputada autora de un proyecto para desaforar al ex ministro kirchnerista.

