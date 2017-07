Sujetos y un más allá dentro del campo de la discapacidad

Desde una perspectiva psicoanalítica, diferentes escenarios dentro del seno familiar tendrán efectos subjetivos distintos. Uno de ellos, puede ser que el niño quede cristalizado a esa discapacidad. Es decir, en términos analíticos, no pasó por la castración del significante. De esta manera, queda aceptando pasivamente el deseo de la madre, como puro objeto. En términos subjetivos, no podría hablarse aquí ni de sujeto ni de cuerpo, sino “serlo”. “Ser discapacitado” nos eclipsa en ese más acá, en el campo de la pura necesidad. En cambio, el advenir como sujetos nos ubica dentro de un campo de intercambio, de significaciones dialectizables en las que se “tiene” un cuerpo y una lógica deseante; un más allá.

¿Cómo construirse Un- lugar propio dentro del campo de la discapacidad cuando se piensa en un proyecto futuro? ¿Cómo pensar aquellas situaciones que se juegan a nivel psíquico desde la pareja parental durante esa construcción? Polaridades que hablan de la posibilidad de advenir o no como sujetos; pensándose desde un lugar de responsabilidad subjetiva, donde los proyectos de decidir, elegir y existir formen parte de aquel marco de realidad no solo subjetiva sino también social. Teniendo estas preguntas como disparadores que orientan y, pensando en términos de constitución subjetiva, hablamos dentro del campo de la discapacidad de sujetos. Entenderlos y verlos en tanto sujetos nos permite pensar en un más allá; es decir, de sus deseos. El campo del deseo nos permite ir más allá de la necesidad. Si pensamos en términos de necesidad; nos ubicamos en un campo donde no existe demanda ni deseo. La “discapacidad” queda dentro de orden de la necesidad eclipsada en sí misma, petrificada.

