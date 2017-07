Líderes de negocios necesitan estar atentos a la seguridad digital

Agilidad Una mayor atención al tema permite que el liderazgo de las organizaciones actúen con más agilidad y consigan una buena base de conocimiento para tomar decisiones asertivas en casos como el de WannaCry. La seguridad de la información ya no es una cuestión del departamento de TI, sino también una variable importante que es parte de los negocios. Los gastos en seguridad digital aumentarán 8,7% al año hasta 2020, alcanzando un monto de US$ 105 mil millones, según la proyección de IDC. Sin embargo, esta inversión representa sólo un componente en la ecuación para resolver este problema, puesto que los mecanismos tradicionales de seguridad ya parecen no funcionar más en este nuevo entorno de increíble sofisticación y amplitud de los ataques.

This entry was posted in Economía Tecnología and tagged Mauricio Cataneo Unisys Brasil . Bookmark the permalink