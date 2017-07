Quiero una pareja sin compromisos… ¿Es posible?

Por Valeria Schapira – Experta en relaciones para Match.com

En tiempos de amores líquidos, muchas personas aseguran estar buscando un compañero sentimental. Y luego, a la hora de dar un paso para afianzar esa relación incipiente, se escabullen, sembrando confusión a su alrededor. ¿Es posible formar una pareja sin tomar compromisos? Lo es, claro, pero durará un suspiro o generará mucho dolor.

Si eres de los que dicen a viva voz que sueñan con enamorarse pero, en el día a día se encargan de dar por tierra con ese decreto, este artículo es para ti:

Una pareja se construye gradualmente. Si tu idea de estar de a dos es no establecer lazos profundos, sino más bien pasar el tiempo, es importante que te sinceres contigo mismo y con quienes te relaciones. Quien avisa, no traiciona. Cuando dos adultos se vinculan, tienen la posibilidad de quedarse o irse de una relación, si les genera malestar o no los hace crecer.

Ten claridad en lo que deseas: cantidad de hombres y mujeres de todas las edades se conectan sentimentalmente sin saber qué es lo que desean. Esto suele generar confusiones y falta de entrega en el intercambio. Es signo de madurez reflexionar sobre qué queremos para nuestras vidas y actuar en consecuencia. Somos libres de elegir lo que entendemos será mejor para nosotros. Si tenemos el foco en lo profesional y no queremos destinar tiempo al amor, por ejemplo, hemos de ser claros en una relación incipiente para evitar generar falsas expectativas. Estar sin pareja es una decisión tan aceptable como estar de a dos.

No prometas cosas que sabes no podrás cumplir: existen enamoradores y enamoradoras seriales, que van por la vida invitando a otros a su intimidad apenas dicen “buenos días”. Cuando logran establecer ese vínculo cercano, se sienten asfixiados y se encargan de expulsar a quien, a estas alturas, ya sienten como un intruso. Juega limpio. ¿Confiarías en alguien que promete bajarte la luna en la primera cita? Si tu respuesta es no, sé confiable.

Ejercita tu tolerancia: ser tolerante no significa soportar cualquier situación sino entender, respetar y apreciar a los otros en sus particularidades. Si lo que te está alejando de tener una relación íntima es tu rigidez, atrévete a enfrentar las características personales de ese otro que ha logrado conmoverte.

Anímate a salir de tu zona de confort: puede que tu particular forma de evadir el compromiso tenga que ver con tu imposibilidad o temor de salir de tu seguro mundo. Quedándote en tu comodidad no necesitas arriesgarte al desafío de conocer a otros de manera íntima, con sus diferencias y desafíos.

Trabaja tus miedos: puede que tu historia personal o sentimental haya sido difícil. No dejes que el pasado interfiera de modo tal de arruinarte las posibilidades de tener una nueva pareja. Si lo que te detiene es el fantasma de ser lastimado, es importante que tengas en claro que esto es algo que tú – ni nadie – podrán evitar . No existe garantía de que la vida no nos lastime, ya sea estando solos o acompañados. Trabaja tus heridas. Anímate a buscar un nuevo amor. Saldrás fortalecido, resiliente y con capacidad aumentada para querer bien.

Y recuerda: el amor de tu vida puede estar a un clic de distancia.

