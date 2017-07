“Estimado huésped, ¡Bienvenido!”: Cómo los empleados del sector hotelero se benefician con los datos personales de los clientes

Entre todos los clientes de SearchInform, la participación de empresas de hostelería es de sólo un 0,5%, del parque instalado, es decir que, de más de 1600 clientes tan sólo ocho son prestadores de servicio de hotelería o de hospedaje. Y esto no es una excepción, si comparamos a otros proveedores de seguridad, el promedio de clientes de este sector no supera el 3%.

Es normal que no dudemos proporcionar nuestra información personal a las agencias de viajes, ¿por qué deberíamos estar interesados en cómo y dónde se guardarán, o a quién se le enviarán las copias del pasaporte, cuestionarios o recibos de sueldo? Tampoco nos preocupamos cuando hacen una copia nuestro pasaporte o algún otro documento de identidad al registrarnos en un hotel o inscribirnos en el gimnasio. Yo paso una quinta parte de mi tiempo laboral en vuelos y hoteles, y ni siquiera puedo imaginar cuántas copias de mi pasaporte están en circulación por todo el mundo. Y aunque estoy relativamente tranquilo cuando en el banco hacen una copia de mi documento de identidad, porque una entidad financiera probablemente tenga soluciones de protección y un servicio confiable de seguridad, puedo suponer que en un hotel, en el mejor de los casos, sólo hay un administrador de sistemas. La mayoría de las empresas de servicios no tienen regulaciones que exijan a sus empleados garantizar la confidencialidad de los datos del cliente. Y si no hay obligación o reglas que cumplir, entonces la tentación de usar los datos de los huéspedes para el propio beneficio aumenta dramáticamente.

