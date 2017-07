Estudio sobre seguridad de datos de Gemalto

La confianza de las empresas se ve socavada por el hecho de que más de la mitad de los encuestados (55%) no saben dónde se almacenan sus datos confidenciales. Además, más de un tercio de las empresas no encriptan información valiosa como los datos de pago (32%) o de los clientes (35%). Esto significa que, si los datos fuesen robados, el hacker tendría acceso total a esta información, y la podría emplear para cometer delitos como el robo de identidad, el fraude financiero o el ransomware.

Según una encuesta realizada a 1050 responsables de TI de todo el mundo, las empresas consideran que la seguridad perimetral los mantiene seguros, y la mayoría (94%) creen que es bastante eficaz para mantener a los usuarios no autorizados fuera de sus redes. Sin embargo, el 65% no confía plenamente en que sus datos estén protegidos si se viola el perímetro. Este dato ha disminuido ligeramente respecto al año anterior (69%). A pesar de ello, alrededor de seis de cada 10 (59%) organizaciones refieren que consideran que sus datos confidenciales están seguros.

Buenos Aires, 19 de julio de 2017 – A pesar del aumento en el número de filtraciones de datos y de la pérdida o el robo de alrededor de un 1,4 mil millones de registros de datos en 2016 (fuente: Índice de infracción), la inmensa mayoría de los profesionales de TI continúan creyendo que la seguridad perimetral es eficaz para mantener a los usuarios no autorizados fuera de sus redes. Sin embargo, las empresas no invierten lo suficiente en tecnología que proteja adecuadamente sus negocios, de acuerdo con los resultados del cuarto Índice de Confianza de Seguridad de Datos, publicado por Gemalto.

