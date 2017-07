Jorge Lanata vs Nora Schulman: “Esta utilización extrema de chicos con bajos recursos es inadmisible”

La directora ejecutiva del CASACIDN se refirió al informe que difundió Jorge Lanata.

El Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CASACIDN) consideró como “tendencioso y obsceno” al informe que realizó Jorge Lanata para busca reforzar el discurso oficial, punitivista y de mano dura para criminalizar a los niños de los barrios más humildes.

La directora ejecutiva del CASACIDN, Nora Schulman, expresó que “Esta relación directa entre niñez pobreza y delincuencia forma parte de una construcción estereotipada super arraigada en la sociedad y en los medios. Esta utilización extrema de chicos con bajos recursos es inadmisible, porque la denuncia habla de una manipulación para que el niño diga cosas que además no son y se ve además en todas las coberturas en las que hay algún niño vinculado a un hecho violento”.

Y agregó: “Es inadmisible que la formulación de políticas contra la inseguridad tenga como eje central la baja en la edad de punibilidad de los chicos. Es necesario implementar un sistema de políticas públicas preventivas que apunten a asegurar el cumplimiento de los derechos universales de esos chicos, que no permita que sean excluidos, que tengan educación, salud y alimentación. En todos los países donde se bajó la edad no se redujo la delincuencia. Hay que pensar políticas en conjunto, un sistema judicial y carcelario, y donde los juzgados de menores no sean la resaca del poder judicial funcionando en sótanos y lugares horribles. El camino es pensar en la prevención con más escuelas y salud, y menos punición”.

El informe emitido el domingo pasado en el programa “Periodismo para todos” se trató de un montaje realizado por la producción que incluyo el amedrentamiento de niño, quien en realidad tiene 11 años y no 12. “El Polaquito” habría sido amenazado para realizar la entrevista según cuentan vecinos del barrio y cooperativistas del Movimientos de Trabajadores Excluidos (MTE).

En tanto, Cielo Salviolo, secretaria general del CASACIDN manifestó: “Todos, incluso los medios, tenemos la obligación de no exponer a los chicos porque eso genera una doble violencia, ya que han sido víctimas de una violencia social porque vienen de familias con muchas dificultades y excluidas. Al exponerlos les estás generando un nuevo daño. No alcanza con “blurearle” la cara, si después voy a decir el apodo y el barrio en el que viven. Los chicos en los barrios se identifican más con el apodo, eso implica una exposición que claramente pone en riesgo su vida. Además, sobre el niño del informe de Lanata se pone una carga y estigmatización del que solo no va salir. Queda marcado para siempre”.