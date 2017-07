Reconocimiento para César “Banana” Pueyrredón

En 1984 Pueyrredón inicia su carrera solista en la que lleva editados más de una docena de trabajos y algunas recopilaciones y discos en vivo. Entre sus canciones más populares están: Cuando amas a alguien, Ella está con lágrimas en los ojos, No quiero ser más tu amigo, Toda una noche contigo, Felicidad, no tienes dueño, Tarde o temprano, Había una vez un gran amor, Nuestro amor comenzó a vivir, Más cerca de la vida.

“Este es un momento muy lindo, estar acá para celebrar lo que es la música, la emoción y la poesía es un reconocimiento impensado”, agradeció el artista luego de recibir el diploma de Personalidad Destacada. El homenajeado agradeció por el apoyo de su familia a su carrera artística y en especial recordó los 65 años de casados de sus padres, acto que consideró fundamental en su trayectoria: “Esto me otorgó una visión positiva del amor y si no hubiera sido por ellos tal vez hoy sería un cantante de protesta y no existirían éxitos como Conociéndote”.

