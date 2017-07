Alejandro Bodart: “Hay que legalizar la marihuana, prohibir es funcional a los narcos”

Además, Bodart afirmó que “los operativos televisivos y electoralistas de Macri y Bullrich no resuelven el problema de fondo” porque señaló que “como otras formas del delito económicamente organizado, el narcotráfico no podría funcionar ni un solo día si no fuera por el aval o la complicidad directa de comisarios, jueces y punteros. ”

