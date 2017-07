Inquilinos Agrupados: La comision la va a pagar el dueño

“No hay ninguna razón ni argumento para pensar que el inquilino es un cliente de la inmobiliaria, y como tal deba pagar una comisión para firmar un contrato de alquiler, es de sentido común que la persona que requiere los servicios del inmobiliario es el propietario. El inquilino no debe pagar jamás ninguna comisión por un servicio que no recibe” afirmó Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados y agregó “La presentación de este proyecto de ley del oficialismo es la confirmación de que la organización de los inquilinos es la única forma posible para alquilar de forma justa”.

This entry was posted in Ciudad Política and tagged Gervasio Muñoz Inquilinos Agrupados . Bookmark the permalink