Tecnópolis presenta música en vivo en el microestadio este segundo fin de semana de las vacaciones de invierno.

Festival “Social Artists Tour”

Entrada libre y gratuita!

El sábado 22 y domingo 23 desde las 15 en el Microestadio de Tecnópolis se presenta el “Social Artist Tour”, el festival que reúne a los youtubers favoritos del público, con entrada libre y gratuita.

Se presentarán shows de artistas internacionales de la talla de Juanpa Zurita, Werevertumorro, Juca, Rix, DebRyanShow, Luisito Comunica, Julián Serrano, Looking Up, Trueno y muchos más. Además participan Orni y Romi, Guido Morán, Ácido MC, Freak Out, DJ Buiatti, Dai Hernandez, Matungo, El Chuiucal, Hecatombe, ExpoCaseros, Kevin y Karla, entre otros.

Un encuentro de reconocidos youtubers, los creadores de contenidos de Youtube, Instagram, Twitter y Facebook, con su audiencia, que a través de diferentes mensajes sociales, brindarán un atractivo espectáculo.

El evento propone detrás de cada show de música y/o humor, transmitir un mensaje social sobre las problemáticas que día a día enfrentan los jóvenes.

El objetivo de este festival es que creadores y audiencia tengan una experiencia interactiva a través de un evento en vivo, donde además de disfrutar un show, tomen conciencia sobre distintas problemáticas.

Sábado 22 y domingo 23 de julio, de 15 a 18 hs

Microestadio de Tecnópolis

Entrada libre y gratuita!