Recomendaciones para cuidarse del frio

Resfrío: Es uno de los más habituales de la épocas invernales. Se puede prevenir fácilmente, lavando las manos con más frecuencia para liberar aquellos gérmenes que están en las superficies infectadas. La congestión nasal, estornudos, goteo y ojos llorosos son algunos de los síntomas que presenta. Habitualmente no requieren de ninguna medicación particular.

