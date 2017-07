Se dieron a conocer los homenajes de la 65 entrega de los Premios Cóndor de Plata

Mejor maquillaje y caracterización Valeria Bredice por Ataúd blanco y La larga noche de Francisco Sanctis Rebeca Martínez por Resurrección Emanuel Miño, por Primavera Alberto Moccia por Gilda, no me arrepiento de este amor

Mejor diseño de vestuario Violeta Gauvry por Fuga de la Patagonia y Operación México Jam Monti por La larga noche de Francisco Sanctis Julio Suárez por Gilda, no me arrepiento de este amor y Los inocentes Mónica Toschi por La luz incidente Laura Vega por Resurrección

Mejor diseño de arte Marcela Bazzano por Operación México Alí Chen por La luz incidente Julieta Dolinsky por La larga noche de Francisco Sanctis Daniel Gimelberg por Gilda, no me arrepiento de este amor Sebastián Rosés por Resurrección

Mejor Sonido Leandro de Loredo por Gilda, no me arrepiento de este amor Santiago Fumagalli, Pierre-Yves Lavoué y Federico Esquerro por El invierno Abel Tortorelli por La larga noche de Francisco Sanctis Gaspar Scheuer y Diego Martínez por Operación México Natalia Toussaint por Fuga de la Patagonia

Mejor Montaje Alejandro Brodersohn por El invierno Alejandro Brodersohn y Ernesto Felder por Gilda, no me arrepiento de este amor Martín Blousson, Daniel de la Vega y Hernán Moyano por Ataúd blanco Francisco D’Eufemia por Fuga de la Patagonia Lorena Moriconi por La larga noche de Francisco Sanctis Rosario Suárez por Lulú

Mejor Fotografía Ramiro Civita por El invierno Federico Lastra por La larga noche de Francisco Sanctis Guillermo Nieto por La luz incidente Daniel Ortega por Gilda, no me arrepiento de este amor Diego Poleri por El limonero real

Mejor guion original Andrés Duprat por El ciudadano ilustre Lorena Muñoz y Tamara Viñez por Gilda, no me arrepiento de este amor Ariel Rotter por La luz incidente Emiliano Torres y Marcelo Chaparro por El invierno Javier Zevallos por Fuga de la Patagonia

Mejor actor de reparto Lautaro Delgado por Gilda, no me arrepiento de este amor Javier Drolas por Gilda, no me arrepiento de este amor Alan Sabbagh por La última fiesta Marcelo Subiotto por La luz incidente Manuel Vicente por El ciudadano ilustre

Mejor actriz Ana Katz por Hijos nuestros Marilú Marini por El eslabón podrido Natalia Oreiro por Gilda, no me arrepiento de este amor Érica Rivas por La luz incidente Ailín Salas por Lulú

Mejor Dirección Mariano Cohn y Gastón Duprat por El ciudadano ilustre Francisco Márquez y Andrea Testa por La larga noche de Francisco Sanctis Lorena Muñoz por Gilda, no me arrepiento de este amor Luis Ortega por Lulú Ariel Rotter por La luz incidente

Mejor Película: El ciudadano Ilustre de Mariano Cohn y Gastón Duprat Gilda, no me arrepiente de este amor de Lorena Muñoz La luz incidente de Ariel Rotter La larga noche de Francisco Sanctis de Francisco Márquez y Andrea Testa Lulú de Luis Ortega

