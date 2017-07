Por la rotura de un caño de agua, se inundó una zona frente al Hipódromo

La rotura de un caño distribuidor de agua de la empresa Aysa anegó esta mañana un área en el barrio porteño de Palermo, justo frente al Hipódromo Argentino, por lo que hay un corte en la avenida Dorrego entre Libertador y Figueroa Alcorta para que personal de la compañía trabaje en el lugar. La rotura se debe a que Aysa no ejecuta correctamente su plan de inversiones y la Ciudad no controla que la ejecución se haga según lo planeado.

This entry was posted in Noticias and tagged Aysa . Bookmark the permalink