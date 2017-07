¿Qué son las viandas naturales?

Por Andrea Jatar, creadora de Viandas de la Olla (www.viandasdelaolla.com)

¿A qué llamamos viandas naturales? La palabra natural es un adjetivo que remite a la Naturaleza. Entonces, todo lo que comemos es natural, porque ya sea que esté lo menos procesado posible porque es una ensalada de verduras sin más que un toque de limón o un alimento recontra ultra procesado que en su etiqueta se leen solo componentes químicos, dichos componentes a la larga vienen de la Naturaleza, porque no hay manera de hacer magia y generar algo de la nada. Por eso, el término natural es muy amplio.

El marketing actual nos metió en la cabeza la idea de que natural es lo más parecido a vegetariano. Perohay que tener cuidado, ya que hay muchos vegetales llenos de agroquímicos, por lo que ¿Cuán sanos son?

También hablar de viandas naturales nos hace imaginar la comida sin procesar, lo más parecido a “cosecho de la huerta y pongo en el plato”. Pero… ¿Qué pasa con una vianda que tiene carnes? Pensemos: con carne de pollito pastoril, de cordero Pampinta o patagónico, de novillo que anda caminando y alimentándose del campo. ¿Un buen bife con puré entra dentro de las viandas naturales? Para nosotros, sí.

En Viandas de la Olla estamos convencidos de que una vianda natural es aquella que está elaborada con ingredientes que fueron producidos respetando los ciclos naturales y el hábitat de los seres vivos. Por eso consideramos importante conocer a nuestros proveedores, su esencia y su manera de trabajar. Por eso nuestras viandas son naturales. Ahora, ¿a qué llamamos viandas?

En general nos remite a la comida que vamos a consumir en otro momento, y nos imaginamos la vianda escolar, que es la más divulgada. Pero cuando trabajamos, o cuando hacemos trámites, o cuando no tenemos ganas de cocinar, recurrimos a las viandas. Aunque llamemos al delivery, son viandas. Y obviamente son viandas naturales, aunque podemos coincidir en que serán más o menos beneficiosas para nuestra salud dependiendo de qué tipo de ingredientes posean y la manera en que fueron cocidas. Lo mejor es poder elegir aquellas que se elaboran con más cuidado, pensando en la calidad de lo que trae más que en el precio. Porque calidad es sinónimo de alimentos con nutrientes, por lo tanto, más naturales. Cuando te pueden asegurar que las verduras fueron cosechadas dentro de un período muy breve antes de la cocción, y que fueron cocidas en su punto justo, vas a gozar de una buena fuente de vitaminas y minerales. Cuando te pueden asegurar que los quesos y la leche vienen de animales cuidados y respetados, sin excesivos procesos químicos intermedios (hay algunos que son necesarios, como la pasteurización), vas a consumir alimentos de calidad nutricional. Cuando te pueden asegurar que la carne que tenés en el plato corresponde a un animal que vivió libremente y comió lo que su organismo genéticamente sabe procesar, vas a consumir proteínas de buena calidad.

Como en Viandas de la Olla elaboramos comida de la mejor calidad, también obtenemos platos atractivos a los sentidos: coloridos, sabrosos, aromáticos, de texturas y sonidos diversos. Viandas naturales que son un festín para nuestro cuerpo. Viandas saludables para vos y el medio ambiente. Un menú de estación, que se renueva semana a semana, porque así es la Naturaleza: nos da diferentes delicias a lo largo del año, lo que necesitamos para nutrirnos según la estación. De ese tema hablamos en nuestra nota: Vegetales de Estación: una farmacia natural. Pero también hablamos de la evolución de nuestros gustos en las últimas décadas en ¿En qué momento nos olvidamos del sabor? Nada mejor que tener nuestra comida lista en el freezer para cuando llegamos a casa cansados, hambrientos y sin tiempo de cocinar. O para llevarnos a la oficina, que estamos llenos de reuniones y no sabemos en qué momento tendremos unos minutos para alimentarnos. O para asegurarnos de que nuestros padres, que viven solos, vuelvan a comer delicias elaboradas como cuando eran jóvenes. O para mimarnos con alguna exquisitez que no elaboramos habitualmente cuando no tenemos ganas de cocinar. O, simplemente, para regalarnos algo diferente.