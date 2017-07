Vera: “El círculo rojo con las editoriales de Clarín y La Nación nos están ‘atendiendo’, algo estamos despertando”,

En declaraciones al programa “Tercera Posición” que conduce Rolando Graña por América 24, Vera aseguró que le dijo a Mariano Recalde, candidato a legislador por la lista Unidad Ciudadana, de realizar un debate antes de los comicios y aseguró que “es sparring” de Recalde y me parece se va llevar una sorpresa, estamos creciendo mucho con Guillermo Moreno (candidato a Diputado Nacional), los encuestadores lo saben, que lo quieran admitir o no es otra cosa”.

This entry was posted in Ciudad Política . Bookmark the permalink