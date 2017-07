¿Cuáles son los errores más comunes al contratar seguridad?

Por Ricardo Katz, Presidente de Prioridad1 (www.prioridad1.com)

En líneas generales, quienes eligen vivir en un country o un barrio cerrado lo que buscan es una mejor calidad de vida en la que la seguridad ocupa un lugar primordial. Sin embargo, muchos son los errores que se suelen cometer por inexperiencia a la hora de contratar un equipamiento de seguridad electrónica. El más común es elegir precio sobre calidad. Esto resulta en malas experiencias y en desconfianza en el sistema ya que por su mal funcionamiento genera falsas alarmas o falta de alarma ante un evento real.

Como sonsecuencia, la cantidad de problemas que se va generando hace que se le pierda confianza y termina desafectandose dicho sistema del uso diario, lo que empeora la seguridad.

Tambien es muy frecuente que el country no tenga un plan maestro de seguridad, y se vayan implementando soluciones parciales, que muchas veces no llegan a dar la respuesta global que se requeire.

Muchas veces observamos que no se contratan servicios de mantenimiento preventivos, de forma de mantener controlados y operativos los sistemas. Este tipo de equipmiento e instalacion, que esta sometido a la inclemencia del tiempo durante todo el año, requiere un mantenimiento permanente mediante visitas tencicas mensualtes, bimestrales o trimestrales, y debe ser parte del presupuesto de seguridad que hay que disponer, sino se deteriora con el paso del tiempo y la inversion inicial termina perdiendose en una alta proporcion cuando se quiere poner en valor nuevamente. Sin embargo es bastante usual que los countries no cuenten con este servicio.

Otro aspecto impoertante es que no siempre se cuenta o se solicita el asesoramiento profesional especializado. Solo los expertos en Seguridad Electronica pueden brindar la solución optima para las necesidades del cliente.

Es conveniente contratar a un profesional externo o empresa que brinde asesoramiento, defina las necesidades, las mejores soluciones , realice un concurso de precios entre varias empresas, y no este involucrada en la venta de los productos, sino solo en la evaluacion final de las propuestas tecnicas, asesorando al country la mejor opcion o sus alternativas.

Un proveedor especializado

Lo primero que se debe programar es una visita de personal idoneo y una inspeccion profesional, para poder analizar la estructura, detectar vulnerabilidades, y ofrecer todas las opciones disponibles de cobertura, basadas en las necesidades particulares. La solucion mas conveniente, muchas veces resulta en una suma de distintos sistemas combinados, por ejemplo, un cerco electrico con un circuito cerrado de TV a lo largo de todo o parte de un perimetro.

Para arribar a esta combinación se deben considerar cuestiones propias de seguridad interna del country, como ser, accesos y horarios de todo tipo de personas (propias y visitas, personal contratado, etc) Si cuentan con vigilancia o personal de seguridad fisica, dispositivos (camaras, sensores, etc.), aspectos como el mantenimiento preventivo, mantenimiento de la vegetacion que suele afectar a los sistemas de deteccion, ademas, se deben ajustar los procedimientos internos de seguridad para poder complementar la funcion de ambos sistemas. Tambien problemas internos como el vandalismo son cada vez mas usuales y deben ser controlardos mediante algun tipo de tecnologia, usualmente las camaras.

Seguridad física y electrónica

La seguridad fisica se complementa con la electrónica, ya que esta tiene funciones y posibilidades que la fisica no y viceversa. Incluso, hay opciones de seguridad electronica que se utilizan para controlar que la seguridad fisica este activa y realice los controles que correspondan.

Es muy importante que la seguridad electronica y la fisica esten controladas por distintas empresas, de modo que cada una sea la auditoria permanente de la otra. Entonces por mas que una empresa de seguridad pueda brindar el servicio completo, algo de gran comodidad para el responsable de seguridad del country, no es conveniente que este concentrada todo en una misma empresa y se recomienda separar la tecnologia de la seguridad fisica, contratando a una empresa de monitoreo que controle la gestion de la vigilancia.

De esta forma ninguna empresa tiene el domino ni la informacion completa del sitio, y asi ante algun conflicto o dificultad que se presente con cualquier servicio, el que gana es el cliente final.

Además del sistema general, también hay que pensar en las viviendas particulares. La proteccion de las mismas depende no solo de la problemática de cada country en general (por ejemplo, si es muy afectado por robos desde el exterior, o por robos realizados desde el interior del predio, o por el vandalismo), sino del estado de la seguridad general del country, de lo vulnerable de su perimetro, de la ubicación de la casa en el predio, la sensacion de seguridad del titular de la casa, etc.

En esta evaluación deberemos tener en cuenta los pros y los contras de cada uno de los equipamientos. Las alarmas domiciliarias, por ejemplo, si bien permiten una detección específica en el circuito protegido funcionando como la última barrera de protección solo funcionan una vez que el intruso ya ingresó al predio y por tanto dan menos tiempo para reaccionar. En el caso de los cercos perimetrales que son altamente disuasivos tenemos las problemáticas asociadas a su instalación además de sus altos costos. También tienen alto costo y requieren un generador en caso de cortes de energía los circuitos cerrados de TV que permiten control por imágnes, gracación de sucesos y la posiblidad de acceder al circuito desde cualquier dispositivo. Las detecciones perimetrales, tanto las microfónicas como las de fibra óptica son muy elegidas porque permiten la detección anticipada perimetral son muy elegidas aunque no detienen en ningún caso al intruso.

Cada caso debe ser analizado y considerado para encontrar una solucion personalizada y adecuada y para ello lo mejor es recurrir a un profesional que pueda aportar su experiencia.