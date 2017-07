Mauricio Macri: “Hoy se define quienes estamos de un lado y quienes de otro”

El presidente Mauricio Macri en una entrevista exclusiva con Radio Nacional Tucumán se refirió al debate en Diputados por la expulsión de Julio de Vido y advirtió: “Esta votación pondrá de manifiesto quienes quieren que la impunidad continúe en Argentina y quienes quieren una Argentina a favor de la ley”. Además sobre la situación económica aseguró que “se llega a la elección con la menor inflación en 7 años”. Sobre De Vido: “Hoy se define quienes estamos de un lado y quienes de otro. Cada uno tiene que mirar a quienes votan sus diputados. La justicia tiene que rendir cuentas y avanzar con quienes son culpables, queremos que la justicia avance ante tantas denuncias de corrupción graves del gobierno anterior. Hay que terminar con la impunidad por la que algunos se creen dueños del Estado. Pero la Argentina requiere de independencia de poderes, el Presidente no tiene que presionar a los jueces. “Pasamos del número 54 al número 20 en transparencia en un año y medio, porque rendimos cuentas, ponemos declaraciones juradas de patrimonio de cada funcionario”. Sobre Cristina Kirchner: “Ha habido un gobierno anterior que presionaba a la justicia, y ya creen que es normal. ¿Me preguntan a mi porque no está presa Cristina Kirchner? Tiene que haber investigaciones serias y las tiene que hacer la justicia de forma independiente”. Sobre la economía: “Asumimos un país que estaba al borde del 2001 y se llega a la elección con la menor inflación en 7 años. Los argentinos ya probamos aislándonos y eso trajo 30 por ciento de pobreza; una destrucción en la calidad de la educación pública; empeoramiento en los servicios públicos; cinco años sin crecimiento. Este es el primer año en el que Argentina empieza a crecer. Obviamente, ese crecimiento no llegó a muchos argentinos porque no se construye un país en un año y medio, pero empezamos a caminar en la dirección correcta”.

